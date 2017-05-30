Подписаться на уведомления
 

У Тельмана Исмаилова не стали отбирать квартиры

 

Арбитражный суд Московской области отказался наложить арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, следует из опубликованных определений суда, передает РИА Новости.

Арестовать недвижимость общей площадью 292 квадратных метра в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Исмаилова просил его финансовый управляющий Валерий Кубелун. Суд отклонил ходатайства как необоснованные. По мнению суда, Кубелун не представил надлежащих доказательств, подтверждающих, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить значительный ущерб заявителю.

"Кроме того, суд отмечает, что удовлетворение заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на объект недвижимости… предполагает и удовлетворение находящегося в производстве суда заявления о признании сделки по дарению указанного объекта недвижимости недействительной, что недопустимо", — отмечается в определениях суда.

Кому и когда были подарены квартиры, в материалах суда не уточняется.

Подмосковный арбитраж в марте признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.

Суд в марте отклонил предложенный должником план реструктуризации долгов. Прежний финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин сообщил, что проект плана содержит недостоверные сведения, и что у должника нет объективной возможности произвести погашение долгов в установленный законом трехлетний срок. Как следует из материалов дела, к Исмаилову были поданы требования на сумму более 150 миллиардов рублей.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

1527 просмотров


Темы:

Старости
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Наша погода
Сегодня 24° / 17°
31 Май 28° / 18°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.8939 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Завтра в Баку будет ветрено
В Университете языков протестуют студенты фото
МИД России: "Неопознанная авиация помогает ИГИЛ в Афганистане"
Эльман Рустамов не намерен менять валютные аукционы
В Баку будет ограничена подача воды
У Тельмана Исмаилова не стали отбирать квартиры
Убийцы брата Ким Чен Ына предстали перед судом
Вице-президент Statoil на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Заседание азербайджано-казахстанской комиссии перенесено на июнь
В Москве ограбили Центробанк России
Руфат Асланлы: «Пять банков взяты под особый контроль»
Убийцу азербайджанского предпринимателя арестовали в Казахстане
Полицейский автомобиль столкнулся с Porsche: есть погибший видео
Канадский премьер потребовал извинений от Папы Римского
Центробанк подготовил предложения по экономическим реформам
Министра Насирова не отпускают на лечение в США
Сын Вагита Алекперова покупает железнодорожную компанию
Ибадов повесился на турнике
Эльман Рустамов о курсе маната
Побоище на бейсбольном матче в США видео
Генсек ОБСЕ сегодня прибудет в Ереван
Япония требует отменить учения США на Окинаве
Жесткая посадка российского самолета: есть погибший и раненые
В Россию не пустили десятки тонн азербайджанского картофеля
Армяне продолжают стрелять из минометов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться