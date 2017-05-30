Пилоты «Формулы-1» едут в Баку

Команды, которые будут участвовать в Гран-при Азербайджана «Формулы-1», начнут съезжаться в Баку с 19 июня, сказала во вторник руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций добавила, что 21 июня пилоты и руководство «Формулы-1», представители зарубежных СМИ, автомобильных федераций будут находиться в Баку.

Нигяр Арпадараи подчеркнула, что с 23 июня начнется основная практика пилотов, затем стартуют гонки, которые завершатся 25 июня.

Напомним, с 22 по 25 июня 2017 года в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана «Формулы-1».