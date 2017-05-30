Артур Расизаде и премьер Казахстана обсудили проблему Межбанка

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев обсудил с премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде ситуацию вокруг Международного банка Азербайджана.

Напомним, Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал в ценные бумаги Международного банка Азербайджана порядка 250 млн долларов. Эти долговые обязательства также внесены в план по реструктуризации долгов Межбанка, который несколько дней назад обсуждался с инвесторами в Лондоне.

«Я со своей стороны переговорил со своим азербайджанским коллегой, премьер-министром, который заверил меня в оказании всесторонней поддержки в процессе возврата долга всем кредиторам банка», - сообщил Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства.

Премьер-министр Казахстана также назначил спецпредставителей по возврату средств Единого накопительного пенсионного фонда из Международного банка Азербайджана.

По его словам, 23 мая текущего года в Лондоне во время встречи с зарубежными кредиторами с участием представителей Национального банка и правительства РК были озвучены детальные условия возврата долга.