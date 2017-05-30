Россия закрыла часть акватории у побережья Сирии

Корабли ВМФ России проведут учебные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Интерфакс.

В связи с этим были разосланы извещения для авиационного персонала и навигационное предупреждение для мореплавателей, где приводятся конкретные координаты района учений. Маневры будут проходить с 29 мая по 4 июня.

23 мая ВМФ России начал учения в Средиземном море, в которых задействованы корабли Черноморского флота и постоянного средиземноморского соединения ВМФ. В маневрах приняли участие новейшие фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Сметливый» и другие боевые единицы флота.

Незадолго до этого российские военные закрыли для проведения учебных ракетных пусков район Средиземного моря у восточного побережья Ливии (севернее Тобрука) на период с 05:00 24 мая по 16:00 27 мая (время по Гринвичу).