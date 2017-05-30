Подписаться на уведомления
 

Россия закрыла часть акватории у побережья Сирии

 

Корабли ВМФ России проведут учебные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Интерфакс.

В связи с этим были разосланы извещения для авиационного персонала и навигационное предупреждение для мореплавателей, где приводятся конкретные координаты района учений. Маневры будут проходить с 29 мая по 4 июня.

23 мая ВМФ России начал учения в Средиземном море, в которых задействованы корабли Черноморского флота и постоянного средиземноморского соединения ВМФ. В маневрах приняли участие новейшие фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Сметливый» и другие боевые единицы флота.

Незадолго до этого российские военные закрыли для проведения учебных ракетных пусков район Средиземного моря у восточного побережья Ливии (севернее Тобрука) на период с 05:00 24 мая по 16:00 27 мая (время по Гринвичу).

860 просмотров


Старости
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Наша погода
Сегодня 27° / 17°
31 Май 28° / 19°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.8939 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Нидерланды одобрили ассоциацию Украины с Евросоюзом
Лапшин встретился с матерью
В Азербайджане увеличат штраф за необоснованное увольнение женщин
Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню
Третий взрыв в Багдаде за сутки
Мартиросян уходит в стаю шакалов Али Керимли наша передовица
Попытка самосожжения в Баку
Замминистра пообещал разобраться с проблемами студентов
В США все чаще говорят об импичменте Трампа
Kapital Bank провел ряд мероприятий для детей
Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов
Россия закрыла часть акватории у побережья Сирии
ФИФА разрешила бразильцу играть за Азербайджан
Мехрибан Алиева заложила фундамент дома для беженцев
Центробанк о курсе маната
Армянская компания намерена продавать бананы в Иран через Азербайджан
Фетхуллаха Гюлена обвиняют в убийстве Гранта Динка
Артур Расизаде и премьер Казахстана обсудили проблему Межбанка
Пилоты «Формулы-1» едут в Баку
Полиция Дубая изобрела дрон для обезвреживания бомб
Завтра в Баку будет ветрено
Ректор Университета языков о протестах студентов фото; обновлено
МИД России: «Неопознанная авиация помогает ИГИЛ в Афганистане»
Эльман Рустамов не намерен менять валютные аукционы
В Баку будет ограничена подача воды
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться