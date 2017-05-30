Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов

Власти Молдавии объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата на основе информации спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, сообщает издание Publika.

«Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — сказал Филип.

Он также заявил, что не может назвать имена дипломатов.

О том, что молдавские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата, стало известно накануне, 29 мая.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил эту информацию. При этом он не назвал имен высланных работников МИД.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил высылку российских дипломатов. На своей странице в Facebook он заявил, что решение правительства является «возмутительным» и направленным «против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией».