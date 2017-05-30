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Kapital Bank провел ряд мероприятий для детей

 

Как сообщалось ранее, в канун 1 июня  Международного дня защиты детей Kapital Bank провел социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» (Nağıllara səyahət). В рамках проекта в ряде городов страны были бесплатно показаны театральные спектакли для детей. Видеоролик, подготовленный во время мероприятий, и фотоотчет опубликованы на официальной странице банка в Facebook  www.facebook.com/kapitalbank.

«Kapital Bank традиционно каждый год отмечает Международный день защиты детей. И в этом году в рамках праздничных мероприятий около 4000 детишек бесплатно посетили театральные представления в различных городах республики. Дети с удовольствием принимали участие в интересных конкурсах и получали подарки.

Kapital Bank выражает признательность Министерству образования и радио ASAN за поддержку в проведении мероприятий»,  отметила директор Департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, что в рамках акции в Шекинском государственном драматическом театре для детей был продемонстрирован спектакль «Калила и Димна», в Гянджинском государственном драматическом театре  спектакль «Тык-тык ханум», в Ленкоранском государственном драматическом театре  «День рождения Джейран», а в Государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига  спектакль «Тык-тык ханум».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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