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Замминистра пообещал разобраться с проблемами студентов

 

«Мы примем во внимание пожелания студентов Азербайджанского университета языков, рассмотрим вопрос и примем решение». Об этом заявил заместитель министра образования Джейхун Байрамов на встрече со студентами АУЯ. По его словам, Ученому совету будут даны рекомендации.

Джейхун Байрамов сказал, что завтра на заседании Ученого совета в 14:00 будет принято решение, желание студентов будет принято во внимание.

«В нынешней ситуации студенты  будущая интеллигенция  должны согласиться с принятыми решениями, процедурами, отнестись к этому с уважением. Мы сегодня услышали много мнений. Студенты Азербайджанского университета языков всегда отличались высоким уровнем образованности»,  сказал замминистра.

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