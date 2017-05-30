Попытка самосожжения в Баку

Житель поселка Гала Хазарского района Баку 25-летний Амирхан Насибов залез на кабину автомобиля-водовоза марки КамАЗ с государственными номерами 10 КА 583 и, облив себя бензином, поджег зажигалкой. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

Когда пламя разгорелось, Насибов не выдержал и спрыгнул на землю. Он открыл кран, установленный на автомобиле, и потушил себя. Насибов госпитализирован в Ожоговый центр. В Ожоговом центре отметили, что состояние Насибова остается стабильно тяжелым.

В настоящее время сотрудники прокуратуры Хазарского района выясняют обстоятельства и причины попытки суицида. По предварительным данным, Насибов таким образом хотел выразить протест против того, что его автомобиль забрали на штрафную площадку.