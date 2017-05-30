На жизненном пути мы встречаем множество людей – с различными характерами, судьбами и ценностями. Нет в мире двух одинаковых людей, как и двух схожих судеб. А характер человека – это непременно его судьба. После откровенно ничтожной истории с двойным перебежчиком Мартиросяном я почему-то вспомнил рассказ одного из самых великих азербайджанцев минувшего века-волкодава. Это был человек-история, это была личность-эпоха.

Столетний Рамазан Халилов – племянник супруги великого композитора Узеира Гаджибекова и хранитель его очага - унес с собой всю память о двадцатом веке. Я часто приходил к нему в гости и долго часами напролет слушал его воспоминания о днях минувших. После его смерти я даже посвятил ему отдельную статью «Последний аристократ ХХ века».

Его воспоминания и рассказы были полны такими характерными деталями истории жизни великих азербайджанцев и эпохальных событий на стыке исторических потрясений, что каждое его повествование могло бы войти в основу литературного романа или отдельного исторического повествования.

В период первой Азербайджанской Республики Рамазан Халилов был призван в ряды первой азербайджанской армии. В 1919 году шли ожесточенные бои Республики с бандитскими отрядами Нжде и Амазаспа за Шушу. И повествование Р.Халилова о боях за Шушу оставило такой неизгладимый след в моей памяти, что зачастую я вспоминаю и будто заново переживаю те тягостные дни вместе с самим Халиловым.

«Армянские отряды опустошали наши села в Карабахе. И наш отряд вошел в Шушу. Многие дашнаки прятались в домах у местных армян. Я с солдатом Мамедом Акпером вошел в хижину старушки-армянки, которая скрывала одного из дашнаков. Мы вывели его во двор и расстреляли. Мамед хотел открыть огонь и по старушке, но я не позволил. Я ему сказал: мы не ведем войну против мирного населения. Мы выдворяем из Шуши армянские оккупационные войска. Он опустил винтовку. И мы вышли со двора. Вдруг за нами прогремел выстрел. Мамед схватился за голову и упал на землю. Я обернулся. За нами стояла вот та самая старушка с винтовкой в руках. Она выстрелила в спину Мамеду… - рассказывал Р.Халилов с влажными от слез глазами. - Я по сей день не могу простить себе, что не позволил Мамеду выстрелить в нее».

Кто знает? А может, если бы Мамед выстрелил в старушку и убил ее, то Рамазан Халилов до конца жизни не простил бы себе, что позволил убить на первый взгляд ни в чем не повинную старушку, скрывавшую в своей хижине одного из бойцов карателя Нжде? Кто знает? С этим вопросом мы чаще всего обращаемся к жизни и к самим себе.

Почему я вдруг вспомнил об этой душераздирающей трагической истории в кровавой Шуше в период первой Республики?

Потому, что ощущаю себя в положении того самого Мамеда, в спину которому выстрелила показавшаяся беззащитной старушка-армянка.

После побега армянского оппозиционера Ваана Мартиросяна вместе с семьей в Баку, его яростных и вполне справедливых выступлений против оккупационного режима Саргсяна мы сделали все для того, чтобы помочь человеку, попавшему в беду. Ибо не один Мартиросян, а сотни тысяч обездоленных азербайджанцев из Карабаха стали жертвой армянской интервенции. Главная жертва оккупационного режима Саргсяна – сам обездоленный армянский народ, спешно покидающий историческую Родину.

Мы проявили сочувствие к человеку с беременной женой и маленьким ребенком, которых в буквальном смысле затоптали у себя на Родине. Протянули руку помощи. Затем Мартиросян вместе с семьей решил уехать в третью страну, выбрав Украину. Но и там Ваан не смог найти себе место в жизни. И он снова обратился к азербайджанцам, а не к армянам, оставившим его в беде.

Он говорил, что хочет бороться за освобождение своей нации, за права человека, за спасение Армении от нынешних узурпаторов и проходимцев, захвативших власть. И мы предоставили ему трибуну для выступлений. И здесь помогали как могли. Мартиросян не журналист, и порой ночами мне самому приходилось долго работать над его публикациями, перерабатывая плохо написанный текст. Он зарабатывал, кормил своих детей, вернулся к общественной жизни. Он снова почувствовал себя полноценным человеком. Я не Ваан, и не стану публиковать его письма благодарности. Мне не позволит воспитание и унаследованное от предков чувство благородства.

Но в один прекрасный день Мартиросян вытащил припрятанный в кармане маузер и выстрелил в спину.

Жалею ли я о том, что помог человеку, попавшему в беду, армянину и беременной армянке, которых растоптали в Армении? Нисколько! Я бы тоже не позволил Мамеду выстрелить в старушку-армянку, укрывавшую в своей хижине бойца из карательного отряда Нжде. У нас другие ценности, у нас другое воспитание, и у нас другое сердце. Храброе и отважное сердце, ибо мы никогда не стреляем другим в спину. И даже армянам!

Что делает Мартиросян? Он уходит к стае шакалов Али Керимли – к тем, кто в 1992 году сдавал таким, как Мартиросян, Шушу и Лачин, и сливает им нашу переписку. Что делает Али Керимли? Он с радостью объявляет своему народу – вот вам переписка Эйнуллы Фатуллаева с Мартиросяном. А что же в самой переписке?

В самой переписке с Мартиросяном я пишу, как мы приняли другую бежавшую из Еревана армянку, нашедшую в Баку спасение и спокойствие Сюзан Джагинян. Я пишу ему, как мы ей помогаем – деньгами, одеждой, квартирой. Я уже предполагаю, о чем меня спросят многие азербайджанцы: а не выстрелит ли в спину и сама Джагинян? Я не хочу терять веру в человека! И для меня нет плохих наций, а есть лишь негодяи со своим кредо и внутренним миром. И я еще встречу и помогу многим армянам, которые в будущем станут жертвами карабахских полевых командиров, захвативших власть в Ереване, поскольку убежден – виновна не нация, а правители, подобные Саргсяну и Нжде, а также их империалистические покровители, разыгравшие с пресловутого Берлинского конгресса так называемую «армянскую карту». И несмотря на дурной пример Мартиросяна, которого и в самой Армении сравнивают с персонажем Достоевского – Раскольниковым, ограбившим в Ереване сирую старушку, я не потерял веру в справедливых и честных армян.

Но я потерял веру в таких, как Али Керимли, для которых нет ничего святого и человеческого. Получив ничего не значащую бытовую переписку от Мартиросяна, он и здесь попытался разыграть свою гнусную политическую игру. Вы спросите: откуда же я знаю, что именно Мартиросян слил переписку А.Керимли? А потому, что сам Мартиросян еще в феврале стал шантажировать меня и нашего сотрудника Акпера Гасанова этой перепиской, требуя от нас шантажом денег! Мартиросяна мы уволили еще в феврале сего года и прервали все связи с ним. Возможно, с тех пор он и ушел к Али Керимли.

Он решил поступить с нами так, как поступил со старушкой в Ереване, которую ограбил. Вы спросите: а почему же поверили мерзавцу? Я снова отвечу: я не хочу терять веру в человека! Человека можно уничтожить, но его нельзя победить!

О Мартиросяне больше ни слова. Эта тема для нас закрыта. Вряд ли ему – дважды предателю - поверят и в Ереване. Хотя могут еще раз воспользоваться предателем, рассчитывая, что мы его опять примем к себе.

Но у меня вопросы к Али Керимли, принявшему в свою стаю шакалов Мартиросяна! Я принял Мартиросяна, который заявлял, что Саргсян – оккупант и захватчик, а Карабах в составе Азербайджана. Кого же принял Керимли? Другого, перерожденного и выдворенного Мартиросяна, который заявил в обращении к армянскому народу, что «Арцах» должен быть в составе Армении. Вот вам и моральный облик Али Керимли. Ведь ни одно уважающее себя армянское СМИ не опубликовало обращение Мартиросяна! Ему дали площадку в газете «Азадлыг»! Его принял, пригрел и пустил вперед Али Керимли. Делайте выводы сами.

Для меня в этой истории остается лишь одна загадка – чиновник из Администрации президента, помогающий в этом деле Али Керимли. Но Бог и президент ему судья!

Вы спросите – продолжу ли я дело по развитию Платформы мира для Армении и Азербайджана? Конечно же, продолжу. Кто препятствует и торпедирует наши усилия по миротворчеству? Кто вставляет палки в колеса? Саргсян, Али Керимли и армянские спецслужбы. То есть, те – кто в самом страшном сне видит воцарение мира в Карабахе. Формула проста как мир: мир в Карабахе – это конец политическим играм и распрям, открывающим путь к реальной борьбе за власть. Можно подыграть армянам в захвате Ходжалы и свалить Муталибова. Можно сдать Шушу и убрать Ягуба Мамедова. Можно вывести одну бригаду в Карабахе, и сорвать наступление Рагима Газиева, превратив его в политический труп…

Вот так же расчищали путь к власти в Армении и карабахские полевые командиры Кочарян с Саргсяном. Что бы стало с ними, если бы Тер-Петросяну удалось добиться подписания большого мира!

Нам, партии мира, нужен мир в Карабахе. Им – карабахских полевым командирам и Али Керимли – вечная война. Это война миров, которая продолжается со дня сотворения мира...

Ушел Мартиросян, но придут другие. Я верю в человека, даже после того, как мне стреляют в спину…