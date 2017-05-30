Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель посетить Чечню. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты», — написал Кадыров. О какой именно «ложной информации» идет речь, глава Чечни не уточнил.

Помимо этого, он привел отрывок из монолога героя пьесы Грибоедова «Горе от ума» Александра Чацкого и написал, что «европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны, уже давно ответил Грибоедов».