В Азербайджане увеличат штраф за необоснованное увольнение женщин

В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное расторжение трудового договора с женщиной по мотивам ее беременности или наличия на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, а также с мужчиной, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет.

Это предусматривают изменения, предлагаемые в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно изменениям, необоснованное расторжение трудового договора с женщиной по мотивам ее беременности или наличия на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, а также с мужчиной, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет, будет наказываться штрафом в размере от 2000 до 3000 манатов.

В действующем законодательстве размер штрафа составляет от 500 до 1000 манатов.

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 31 мая.