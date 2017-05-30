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В Азербайджане увеличат штраф за необоснованное увольнение женщин

 

В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное расторжение трудового договора с женщиной по мотивам ее беременности или наличия на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, а также с мужчиной, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет.

Это предусматривают изменения, предлагаемые в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно изменениям, необоснованное расторжение трудового договора с женщиной по мотивам ее беременности или наличия на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, а также с мужчиной, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет, будет наказываться штрафом в размере от 2000 до 3000 манатов.

В действующем законодательстве размер штрафа составляет от 500 до 1000 манатов.

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 31 мая.

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