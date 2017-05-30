Лапшин встретился с матерью

Арестованный блогер Александр Лапшин встретился со своей матерью Беллой Лапшиной в медпункте первого Бакинского СИЗО, сообщил во вторник его адвокат Эдуард Чернин, передает Trend.

По словам адвоката, Белла Лапшина приехала в Баку, чтобы поинтересоваться ходом следствия и самочувствием сына. Она встретилась с сыном и была проинформирована о том, что следствие по делу ее сына завершено.

Адвокат также добавил, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Лапшина, завершено и дело находится на стадии ознакомления. Затем материалы будут направлены в суд.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные армянами азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011 и октябре 2012 годов.