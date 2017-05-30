В Баку запретили продавать пиратские программы

Бакинский административно-экономический суд №1 впервые принял решение о применении законодательства Азербайджана в области защиты авторских прав на программное обеспечение в отношении компании, которая продавала компьютеры с предустановленным нелицензионным программным обеспечением Microsoft, передает Trend.

Согласно решению суда, компании ABC Telecom (Kontakt) было запрещено продавать и использовать нелицензионное ПО Microsoft. Решение будет проанализировано вышестоящим судом на этапе подачи апелляции. Кроме того, судебные исполнители имеют право проводить регулярные проверки бухгалтерских книг и стоков магазинов Kontakt, чтобы удостовериться в их работе в соответствии законодательству.

Это решение подчеркивает высокую решимость властей Азербайджана ликвидировать распространение и использование нелицензионного ПО.

"Решение суда первой инстанции является важным шагом в наших усилиях, направленных на защиту клиентов от серьезных угроз безопасности, юридических и финансовых рисков, связанных со становлением жертвами подделок. Это поможет нам в установлении безопасных и правовых методов для распространения программного обеспечения и будет ударом по постоянно растущему количеству киберугроз в результате использования поддельного ПО.

Эффективная борьба с цифровым преступлением имеет жизненно важное значение для создания безопасного киберпространства, в том числе и в Азербайджане", - сказала старший юрист подразделения Microsoft Digital Crimes в Центральной и Восточной Европе Марья Лайтинен.