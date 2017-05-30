Ваан Мартиросян вошел в связь с сотрудником «Азадлыг» Эмином Ахмедбековым

Бывший участник «Платформы для мира между армянами и азербайджанцами» Ваан Мартиросян вступил в связь с оппозиционным журналистом, сотрудником газеты «Азадлыг» и программы «Азербайджан сааты» Эмином Ахмедбековым.

Ваан Мартиросян передал Эмину Ахмедбекову свою переписку на бытовом уровне с главным редактором информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым и журналистом Акпером Гасановым.

Позже эта вырванная из контекста переписка была использована для создания дешевой сенсации, опубликованной на сайте газеты «Азадлыг» и в некоторых малотиражных СМИ, находящихся под контролем некоторых чиновников.

Примечательно, что после признания Ваана Мартиросяна, что он стал сотрудничать с армянскими спецслужбами, только азербайджанские СМИ предоставили трибуну для его заявления. При этом армянские СМИ проигнорировали заявление Мартиросяна.