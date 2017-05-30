Генпрокуратура: «Гезал Байрамлы ездила в Грузию больше 40 раз»

«В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета, 25 мая 2017 года была задержана жительница города Баку Байрамлы Гёзал Орудж гызы (1962 г.р.), которая пересекла грузино-азербайджанскую границу через КПП «Шихлы» Газахского района и пронесла в ручной клади 12 тысяч незадекларированных долларов США», - говорится в совместном заявлении Госпогранслужбы и Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

В заявлении отмечается, что на таможенном посту «Сыныг Керпю» при осмотре через рентген-устройство принадлежащего Г.Байрамлы целлофанового пакета на мониторе появилось изображение подозрительного предмета, по этой причине ей предложили добровольно назвать все находящиеся при ней незадекларированные ценности. Г.Байрамлы ответила отрицательно.

Потом был проведен осмотр ручной клади Г.Байрамлы, где был обнаружен целлофановый пакет с 12 тысячами долларов.

В Следственном управлении Госпогранслужбы возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК Азербайджана. По делу назначена соответствующая экспертиза, принимаются следственные меры.

26 мая 2017 года решением Сабаильского районного суда в отношении заместителя председателя Партии Народного фронта Азербайджана Гёзал Байрамлы была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

На основе решения суда в квартирах Г.Байрамлы в поселке Гарачухур Сураханского района и на улице Тебриз Наримановского района был проведен обыск. В квартирах были обнаружены и изъяты 1000 евро, чек одного из банков Грузии от 17 апреля 2015 года на 100 тысяч российских рублей, банковская справка о получении 2 тысяч долларов США, банковские справки о переводе в апреле 2015 года 270 тысяч рублей и 4 тысяч 700 долларов США, которые были на имена восьми разных лиц, на 5 076 и 4 982 маната соответственно, а также другие документы.

«Согласно собранным по делу материалам следствия также установлено, что Г.Байрамлы с января 2015 года совершила 41 поездку в Грузию и ни разу не заявляла о находящихся при ней денежных средствах. Сейчас необходимые следственные меры по делу продолжаются», - говорится в заявлении.