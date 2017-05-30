Подписаться на уведомления
 

Генпрокуратура: «Гезал Байрамлы ездила в Грузию больше 40 раз»

 

«В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета, 25 мая 2017 года была задержана жительница города Баку Байрамлы Гёзал Орудж гызы (1962 г.р.), которая пересекла грузино-азербайджанскую границу через КПП «Шихлы» Газахского района и пронесла в ручной клади 12 тысяч незадекларированных долларов США», - говорится в совместном заявлении Госпогранслужбы и Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

В заявлении отмечается, что на таможенном посту «Сыныг Керпю» при осмотре через рентген-устройство принадлежащего Г.Байрамлы целлофанового пакета на мониторе появилось изображение подозрительного предмета, по этой причине ей предложили добровольно назвать все находящиеся при ней незадекларированные ценности. Г.Байрамлы ответила отрицательно.

Потом был проведен осмотр ручной клади Г.Байрамлы, где был обнаружен целлофановый пакет с 12 тысячами долларов.

В Следственном управлении Госпогранслужбы возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК Азербайджана. По делу назначена соответствующая экспертиза, принимаются следственные меры.

26 мая 2017 года решением Сабаильского районного суда в отношении заместителя председателя Партии Народного фронта Азербайджана Гёзал Байрамлы была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

На основе решения суда в квартирах Г.Байрамлы в поселке Гарачухур Сураханского района и на улице Тебриз Наримановского района был проведен обыск. В квартирах были обнаружены и изъяты 1000 евро, чек одного из банков Грузии от 17 апреля 2015 года на 100 тысяч российских рублей, банковская справка о получении 2 тысяч долларов США, банковские справки о переводе в апреле 2015 года 270 тысяч рублей и 4 тысяч 700 долларов США, которые были на имена восьми разных лиц, на 5 076 и 4 982 маната соответственно, а также другие документы.

«Согласно собранным по делу материалам следствия также установлено, что Г.Байрамлы с января 2015 года совершила 41 поездку в Грузию и ни разу не заявляла о находящихся при ней денежных средствах. Сейчас необходимые следственные меры по делу продолжаются», - говорится в заявлении.

2612 просмотров


Старости
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Наша погода
Сегодня 27° / 17°
31 Май 28° / 19°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.8939 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Грабар-Китарович пригласила Ильхама Алиева в Хорватию
Ариф Рагимов: «Ежегодно будем тратить на «Формулу-1» 15 миллионов долларов»
Грузия заменяет советские пулеметы американскими
Москве грозит новый ураган
CNN: «У российских властей есть уничижительная информация о Трампе»
Куда пропал один из главарей антиазербайджанского подполья? По следам наших выступлений
В Дубае индуса приговорили к тюрьме за оскорбление мусульман
Путин и министр обороны Саудовской Аравии обсудили цены на нефть
Додон призвал Москву не поддаваться на «провокацию» с высылкой дипломатов
Алиевы на открытии новых дорог на «Советской»
Чемпион мира покончил с собой в Баку
Трамп: «Германия не финансирует НАТО»
Главы стран СНГ встретятся в Сочи
Генпрокуратура: «Гезал Байрамлы ездила в Грузию больше 40 раз»
Ваан Мартиросян вошел в связь с сотрудником «Азадлыг» Эмином Ахмедбековым
В Баку запретили продавать пиратские программы
Нефть продолжает дешеветь обновлено
Нидерланды одобрили ассоциацию Украины с Евросоюзом
Лапшин встретился с матерью
В Азербайджане увеличат штраф за необоснованное увольнение женщин
Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню
Третий взрыв в Багдаде за сутки
Мартиросян уходит в стаю шакалов Али Керимли наша передовица
Попытка самосожжения в Баку
Замминистра пообещал разобраться с проблемами студентов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться