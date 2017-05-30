Главы стран СНГ встретятся в Сочи

Очередное заседание Совета глав государств СНГ будет проведено в России. Об этом сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По словам С.Лебедева, очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября. Учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ, на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для стран вопросы.

С.Лебедев сообщил, что СНГ продолжит работу по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества. В целом, отметил Лебедев, процесс адаптации Содружества к современным реалиям продолжается достаточно эффективно.