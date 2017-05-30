Додон призвал Москву не поддаваться на «провокацию» с высылкой дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство России не предпринимать поспешных решений в ответ на «провокацию» правящей проевропейской коалиции и правительства с высылкой российских дипломатов, передает ТАСС.

«Я расцениваю действия правящей проевропейской коалиции и правительства в отношении российских дипломатов как провокацию с целью сорвать восстановление стратегического партнерства между нашими странами. Хочу обратиться к нашим российским партнерам: уважаемые друзья, в течение шести месяцев вы показали открытость и готовность к стратегическому партнерству. Не поддавайтесь на провокации. Ответные действия ударят по простым гражданам нашей страны, а не по авторам этих решений», — сказал на брифинге Додон.

Президент Молдавии сообщил, что созовет заседание Совета безопасности, на котором потребует отчета от глав МИД и спецслужб, которые причастны к высылке дипломатов. Он дал понять, что за этой акцией стоит правящая в республике Демократическая партия Молдавии и ее «западные кураторы», которые, по его словам, озабочены наметившейся положительной динамикой в отношениях между Молдавией и Россией.

Додон выразил возмущение тем, что узнал об этом решении правительства от посла в Москве Андрея Негуцы. «Глава государства, председатель Совета безопасности должен узнавать об этом из-за границы? Я жду рапорты от авторов этого решения», — сказал Додон.

По его словам, принявшие эти решения чиновники - глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур и руководитель Службы информации и безопасности Михай Балан — «будут наказаны».

В понедельник молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что пятеро дипломатов посольства РФ в Молдавии объявлены персонами нон грата.