Путин и министр обороны Саудовской Аравии обсудили цены на нефть

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле преемника наследного принца, второго заместителя председателя Совета министров, министра обороны Саудовской Аравии принца Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалось, в частности, сотрудничество двух стран с целью стабилизации мирового рынка нефти, а также ситуация в Сирии», — коротко уточнили в пресс-службе.

С российской стороны во встрече приняли участие главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также помощник президента Юрий Ушаков.