В Дубае индуса приговорили к тюрьме за оскорбление мусульман

Гражданин Индии приговорен к году тюремного заключения и штрафу в 136 тысяч долларов за оскорбление Пророка Мухаммеда и мусульман в Facebook, сообщает издание The National.

Сам тридцатилетний индус отрицал свою вину, говоря, что его аккаунт взломали.

Его записи с оскорблениями появились в ноябре прошлого года, при этом расследование показало, что осужденный удалил эти записи на следующий день после публикации.

Согласно закону ОАЭ о преступлениях в интернете, мужчина будет депортирован после отбытия наказания.