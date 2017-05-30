Накануне супруга одного из главарей антиазербайджанского подполья в Тбилиси Афгана Мухтарлы - Лейла Ильгар провела пресс-конференцию и сообщила об исчезновении своего супруга в Тбилиси, передает haqqin.az.

По непроверенной информации, Афган Мухтарлы задержан и в данное время решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан. Haqqin.az проверяет информацию в официальных источниках.

Напомним, о подрывной деятельности Афгана Мухтарлы в своей статье «Антиазербайджанское подполье в Тбилиси: явки, деньги, инструкции» написал глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев.

В своей статье Э.Фатуллаев отмечал, что Афган Мухтарлы начал свою карьеру в качестве телохранителя Хадиджи Исмаиловой. После ареста Х.Исмаиловой А.Мухтарлы тайно бежал в Грузию, где и получил право на временное проживание.

В Тбилиси А.Мухтарлы вплотную сотрудничал с представительствами враждебно настроенных против Азербайджана международных НПО: Freedom House, People in Need, Human Rights Watch, NDI и многими другими.