CNN: «У российских властей есть уничижительная информация о Трампе»

Высокопоставленные российские политики во время президентской кампании в США якобы обсуждали потенциально «уничижительную» и дискредитирующую информацию о Трампе и его советниках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников разведки в отставке и источник в Конгрессе, передает Интерфакс.

В разведке США, перехватившей разговоры российских чиновников, полагают, что посредством этой деликатной информации они собирались повлиять на избирательный процесс.

Один из источников сказал, что информация, якобы обсуждаемая российскими чиновниками, была финансового характера, а главной темой обсуждения было то, как с помощью этих данных повлиять на ближний круг Трампа, на тех, кому он доверяет.

Собеседники тем не менее отмечают, что разведка не исключает и такой вариант: информация, которой обменивались российские политики, «могла быть преувеличенной или даже вымышленной» как часть дезинформационной кампании, которую якобы проводила РФ во время выборов в США.

Собеседники CNN не называют конкретных имен из окружения Трампа, на кого российские власти планировали повлиять. По словам одного из источников, судя по добытым разведданным, все имена в разговорах были зашифрованы, но то, что речь все же шла о представителях предвыборного штаба Трампа, у разведки США сомнений не вызывает.