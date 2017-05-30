Подписаться на уведомления
 

CNN: «У российских властей есть уничижительная информация о Трампе»

 

Высокопоставленные российские политики во время президентской кампании в США якобы обсуждали потенциально «уничижительную» и дискредитирующую информацию о Трампе и его советниках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников разведки в отставке и источник в Конгрессе, передает Интерфакс.

В разведке США, перехватившей разговоры российских чиновников, полагают, что посредством этой деликатной информации они собирались повлиять на избирательный процесс.

Один из источников сказал, что информация, якобы обсуждаемая российскими чиновниками, была финансового характера, а главной темой обсуждения было то, как с помощью этих данных повлиять на ближний круг Трампа, на тех, кому он доверяет.

Собеседники тем не менее отмечают, что разведка не исключает и такой вариант: информация, которой обменивались российские политики, «могла быть преувеличенной или даже вымышленной» как часть дезинформационной кампании, которую якобы проводила РФ во время выборов в США.

Собеседники CNN не называют конкретных имен из окружения Трампа, на кого российские власти планировали повлиять. По словам одного из источников, судя по добытым разведданным, все имена в разговорах были зашифрованы, но то, что речь все же шла о представителях предвыборного штаба Трампа, у разведки США сомнений не вызывает.

1574 просмотров


Старости
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Наша погода
Сегодня 27° / 17°
31 Май 28° / 19°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.8939 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Грабар-Китарович пригласила Ильхама Алиева в Хорватию
Ариф Рагимов: «Ежегодно будем тратить на «Формулу-1» 15 миллионов долларов»
Грузия заменяет советские пулеметы американскими
Москве грозит новый ураган
CNN: «У российских властей есть уничижительная информация о Трампе»
Куда пропал один из главарей антиазербайджанского подполья? По следам наших выступлений
В Дубае индуса приговорили к тюрьме за оскорбление мусульман
Путин и министр обороны Саудовской Аравии обсудили цены на нефть
Додон призвал Москву не поддаваться на «провокацию» с высылкой дипломатов
Алиевы на открытии новых дорог на «Советской»
Чемпион мира покончил с собой в Баку
Трамп: «Германия не финансирует НАТО»
Главы стран СНГ встретятся в Сочи
Генпрокуратура: «Гезал Байрамлы ездила в Грузию больше 40 раз»
Ваан Мартиросян вошел в связь с сотрудником «Азадлыг» Эмином Ахмедбековым
В Баку запретили продавать пиратские программы
Нефть продолжает дешеветь обновлено
Нидерланды одобрили ассоциацию Украины с Евросоюзом
Лапшин встретился с матерью
В Азербайджане увеличат штраф за необоснованное увольнение женщин
Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню
Третий взрыв в Багдаде за сутки
Мартиросян уходит в стаю шакалов Али Керимли наша передовица
Попытка самосожжения в Баку
Замминистра пообещал разобраться с проблемами студентов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться