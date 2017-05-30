Грузия заменяет советские пулеметы американскими

Министерство обороны Грузии приступило к поэтапной замене пулеметов ПКМ советского производства на их американские аналоги M-240, говорится в сообщении на сайте ведомства, передает «Спутник».

Министр обороны Грузии Леван Изория и глава Генштаба Владимир Чачибая во вторник лично протестировали M-240 на военном полигоне в Крцаниси (близ Тбилиси). Церемония передачи американских пулеметов состоялась в рамках торжеств, посвященных открытию Совместного центра тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) два года назад.

«Мы получили сотни таких пулеметов, которые являются современным оружием высшего стандарта. Процесс оснащения продолжится и в будущем. Мы не раз публично говорили об этом. И именно со снаряжением, соответствующим стандартам НАТО, и, естественно, высоким уровнем учений мы обеспечим устойчивость нашей страны», — сказал Изория.

Первую партию американских М-240 получил 43-й батальон четвертой механизированной бригады ВС Грузии. К концу года новое оружие получат все маневренные подразделения, а позже будет оснащена вся грузинская армия.

«Я два года назад прибыл в Грузию и вижу, как развивается эта инфраструктура за этот период. Я рад, что мы сумели передать Вооруженным силам Грузии пулемет М-240, который является оружием стандартов НАТО и еще больше способствует членству Грузии в Альянсе», — сказал посол США в Грузии Ян Келли, также присутствовавший на церемонии передачи нового вооружения.

Годами ранее ВС Грузии отказались от использования автоматов Калашникова, в качестве основного стрелкового оружия, в пользу американской винтовки M4A1.