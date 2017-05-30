Подписаться на уведомления
 

Грузия заменяет советские пулеметы американскими

 

Министерство обороны Грузии приступило к поэтапной замене пулеметов ПКМ советского производства на их американские аналоги M-240, говорится в сообщении на сайте ведомства, передает «Спутник».

Министр обороны Грузии Леван Изория и глава Генштаба Владимир Чачибая во вторник лично протестировали M-240 на военном полигоне в Крцаниси (близ Тбилиси). Церемония передачи американских пулеметов состоялась в рамках торжеств, посвященных открытию Совместного центра тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) два года назад.

«Мы получили сотни таких пулеметов, которые являются современным оружием высшего стандарта. Процесс оснащения продолжится и в будущем. Мы не раз публично говорили об этом. И именно со снаряжением, соответствующим стандартам НАТО, и, естественно, высоким уровнем учений мы обеспечим устойчивость нашей страны», — сказал Изория.

Первую партию американских М-240 получил 43-й батальон четвертой механизированной бригады ВС Грузии. К концу года новое оружие получат все маневренные подразделения, а позже будет оснащена вся грузинская армия.

«Я два года назад прибыл в Грузию и вижу, как развивается эта инфраструктура за этот период. Я рад, что мы сумели передать Вооруженным силам Грузии пулемет М-240, который является оружием стандартов НАТО и еще больше способствует членству Грузии в Альянсе», — сказал посол США в Грузии Ян Келли, также присутствовавший на церемонии передачи нового вооружения.

Годами ранее ВС Грузии отказались от использования автоматов Калашникова, в качестве основного стрелкового оружия, в пользу американской винтовки M4A1. 

326 просмотров


Старости
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Наша погода
Сегодня 27° / 17°
31 Май 28° / 19°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.8939 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Грабар-Китарович пригласила Ильхама Алиева в Хорватию
Ариф Рагимов: «Ежегодно будем тратить на «Формулу-1» 15 миллионов долларов»
Грузия заменяет советские пулеметы американскими
Москве грозит новый ураган
CNN: «У российских властей есть уничижительная информация о Трампе»
Куда пропал один из главарей антиазербайджанского подполья? По следам наших выступлений
В Дубае индуса приговорили к тюрьме за оскорбление мусульман
Путин и министр обороны Саудовской Аравии обсудили цены на нефть
Додон призвал Москву не поддаваться на «провокацию» с высылкой дипломатов
Алиевы на открытии новых дорог на «Советской»
Чемпион мира покончил с собой в Баку
Трамп: «Германия не финансирует НАТО»
Главы стран СНГ встретятся в Сочи
Генпрокуратура: «Гезал Байрамлы ездила в Грузию больше 40 раз»
Ваан Мартиросян вошел в связь с сотрудником «Азадлыг» Эмином Ахмедбековым
В Баку запретили продавать пиратские программы
Нефть продолжает дешеветь обновлено
Нидерланды одобрили ассоциацию Украины с Евросоюзом
Лапшин встретился с матерью
В Азербайджане увеличат штраф за необоснованное увольнение женщин
Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню
Третий взрыв в Багдаде за сутки
Мартиросян уходит в стаю шакалов Али Керимли наша передовица
Попытка самосожжения в Баку
Замминистра пообещал разобраться с проблемами студентов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться