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Ариф Рагимов: «Ежегодно будем тратить на «Формулу-1» 15 миллионов долларов»

Автор: Отдел спорта 

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов рассказал о затратах на проведение гонки «Формулы-1» в Азербайджане. Как известно, 23-25 июня Баку во второй раз примет соревнования «королевы автоспорта».

«В 2016 году на возведение пит-стоп здания и подготовку трассы мы потратили 80 миллионов долларов, - цитирует Арифа Рагимова Sport360. – В этом году и в последующие годы мы будем тратить на монтаж и демонтаж около 15 миллионов долларов в год».

Глава BCC напомнил о том, что на укладку асфальта в прошлом году было потрачено 12 миллионов долларов. «Городские трассы такие, что тут сложно заранее предсказать расходы», - добавил Ариф Рагимов.

Он рассказал, что перед тем, как решиться на проведение в Баку «Формулы-1», была проделана глубокая оценочная работа.

«Мы думали о том, что можем сделать, чтобы простимулировать экономику Азербайджана, развить туризм и сделать страну известной во всем мире. Мы пытались найти идеи, которые применяются для этих целей во всем мире. Были проведены расчеты и совместно было решено, что «Формула-1» - это то самое направление, по которому следует идти».

После того как была получена государственная поддержка и выделены необходимые средства, начались обсуждения по поводу трассы, на которой должна была пройти гонка.

«Мы начали сотрудничество с немецким дизайнером трасс для «Формулы-1» Германом Тильке, - продолжает А.Рагимов. – Перед тем как подписать контракт с «Формулой-1», вы должны предоставить свои идеи относительно трассы. Поэтому уже за полгода до подписания соглашения у нас был первоначальный проект трека».

Тильке известен тем, что является дизайнером всех трасс, которые вошли в календарь «Ф-1» в этом тысячелетии. При этом планировать трассу в городских условиях гораздо сложнее.

«Азербайджанцы сказали мне, что хотят провести гонку в Баку, - вспоминает Тильке. – Затем они спросили: можно ли организовать гонку на этих улицах? Одно дело, когда у вас есть свободный участок земли, где вы будете строить трассу, и совсем другое – если речь идет о городе, где нужно опираться на то, что есть. У нас было три варианта трассы, и в итоге был выбран самый сложный. Конечно, это была работа большой команды инженеров и дизайнеров. Идея была принята, и предстояло работать над деталями. Всегда возникает множество проблем, которые необходимо решать. Вы не можете снести здание в городских условиях».

Контракт с руководством «Формулы-1» Азербайджан подписал сроком на 10 лет по схеме «5+5». Это означает, что страна может отказаться от проведения гонок после 2020 года.

Сумма, которую Азербайджан заплатил руководству «Формулы-1» за право проведения соревнований, официально не разглашается. В различных источниках цифры колеблются от 40 миллионов до 80 миллионов евро. 

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