Пранкер Лексус поговорил с премьер-министром Черногории Душко Марковичем от лица президента Украины Петра Порошенко. Запись имеется в распоряжении Вести.Ru.

Телефонный хулиган посетовал на то, что Киев раньше сотрудничал с Москвой, но она «устроила» Украине войну, а в Черногории хотела совершить переворот. Премьер на это заявил, что для Черногории «готовился сценарий вмешательства в политическую систему, нарушения демократии, свержения законной власти и подготовки террористического акта, а впоследствии, конечно, и подрыв через специфическую гибридную кампанию нашей экономики и нашей туристической отрасли».

Маркович также пообещал сохранить антироссийские санкции: Черногория, как страна-кандидат на вступление в ЕС, действует в соответствии с политикой Брюсселя.