Вучич: Сербия не собирается вступать в НАТО

Сербия не собирается вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил в интервью телеканалу Pink действующий премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

«Я был на совете НАТО и всем сказал, что у нас нет такого стремления (вступать в альянс). Мы стремимся быть военно-нейтральными, быть вне военных блоков», - заявил премьер, добавив, что именно поэтому страна вкладывает средства в безопасность.

Военные и полиция получили новое обмундирование, в страну прибывают девять новых вертолетов, и в течение 60 дней прибудут российские МиГи, напомнил глава правительства. Одновременно Вучич отметил важность для Сербии европейского пути.