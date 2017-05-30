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Глава МИД Кипра назвал Карабах исторической территорией армян

 

Глава МИД Кипра Иоаннис Кусулидес назвал Карабах исторической территорией армян. По информации агентства «Новости-Армения», об этом Кусулидес заявил на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления двусторонних отношений, роль армянской общины, развитие отношений в оборонной сфере.

Во время обсуждения вопроса Северного Кипра и нагорно-карабахского конфликта, Иоаннис Кусулидес заявил, что «проводить параллели неверно, поскольку в отличие от Северного Кипра, оккупированного Турцией, Арцах - историческая территория армян».

В ближайшее время haqqin.az попытается представить официальную позицию МИД Азербайджана.

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