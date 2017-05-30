Украинский министр подает в суд на Саакашвили

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что готовит иск о защите чести и достоинства против лидера политической партии "Рух нових сил", бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом он сказал на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook.

Петренко заявил, что пришедший к нему на встречу Саакашвили "опустился до базарного уровня, ругался, пытался спровоцировать драку, вел себя недопустимо".

Министр также утверждает, что на митинге под Минюстом Саакашвили и его сторонники озвучивали неправдивую информацию, что ведомство отказывает в регистрации смены названия партии "Рух нових сил" и при этом незаконно зарегистрировало партию-клон "Блок Михаила Саакашвили".

Петренко сказал, что изменения в названии будут зарегистрированы, когда партия подаст все необходимые документы.

К регистрации партии однофамильца экс-президента Грузии Минюст обязал суд, сообщил глава ведомства.