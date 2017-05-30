Умер самый плодовитый индийский режиссер

В Хайдарабаде скончался индийский режиссер Дасари Нарьяна Рао. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает The Indian Express.

Кинематографисту было 75 лет. Он умер в частной клинике KIMS после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Отмечается, что Рао был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему предстояла хирургическая операция.

Состояние здоровья режиссера начало ухудшаться в феврале. С тех пор у Рао отказали легкие и почка.

В фильмографии Дасари Нарьяны Рао около 150 картин — он был занесен в Книгу рекордов Лимка (индийcкий аналог Книги рекордов Гинесса) как самый плодовитый индийский режиссер.