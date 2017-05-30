Саудовский министр на приеме у Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял государственного министра министерства иностранных дел Саудовской Аравии по вопросам Арабского залива Тамира бин Субхана ас-Субхана.
Подробности данной встречи пока не сообщаются.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял государственного министра министерства иностранных дел Саудовской Аравии по вопросам Арабского залива Тамира бин Субхана ас-Субхана.
Подробности данной встречи пока не сообщаются.
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