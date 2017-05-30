В Армении обеспокоены военными союзами с участием Азербайджана

Военно-политические союзы, которые формируются или могут сформироваться в регионе по осям Тбилиси - Баку - Анкара и Москва - Анкара - Баку вызывают серьезную тревогу в Армении, о чем свидетельствуют заявления, звучащие из Еревана.

Поводом для беспокойства армянских экспертов стал подписанный на днях министрами обороны Грузии, Азербайджана и Турции документ об углублении сотрудничества, совместных усилиях в обеспечении мира и стабильности на региональном и международном уровне.

Параллельно с уже существующим форматом трехстороннего сотрудничества на уровне глав министерств обороны, стороны договорились о создании нового формата — взаимодействия генеральных штабов Вооруженных сил трех стран. Руководители генштабов проведут свое первое заседание в Тбилиси осенью текущего года. Уже в начале июня в Турции состоятся совместные военные маневры, а в сентябре — штабные компьютерные учения.

Как отмечает по этому поводу обозреватель «Росбалта» Ирина Джорбенадзе, в Ереване эта новость вызвала острую реакцию экспертов — власти не рискуют делать комментарии, чтобы не портить отношения с Грузией, существенно облегчающей Армении ее блокадное положение. Армянская пресса растиражировала в частности мнение директора Института востоковедения Академии наук республики Рубена Сафрастяна, заявившего, что военное сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции представляет собой угрозу безопасности Армении. Этот формат, полагает он, ставит целью изоляцию Армении и является удобной площадкой для экспансионистских устремлений Анкары и продвижения ее интересов в Закавказье.

«Сам факт проведения подобного рода военных учений должен нас насторожить, — полагает эксперт. — Взгляните на карту, и станет ясно, что учения направлены против Армении». По его словам, стремление Турции укрепить свои позиции в регионе связано с изменением ее политического вектора. «Евроинтеграция больше не является приоритетным направлением внешней политики этой страны, поэтому сейчас внешнеполитические ресурсы направлены на Восток». Кроме того, «президент Эрдоган является представителем политической верхушки, видящей Турцию самобытным государством с некоторыми претензиями на наследование Османской империи».

Как отмечает Джорбенадзе, стоит обратить внимание и на то, в какое именно время происходит форсированная смычка трех государств. Турция находится в самой гуще проблем Ближнего Востока. «Отношения с США, несмотря на недавнюю встречу президента этой страны Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, вряд ли потеплели: новая американская администрация не отказалась от идеи вооружения сирийских курдов, находящихся, как считается, в одной упряжке с террористической Рабочей партией Курдистана. Эрдогану также не удалось склонить Вашингтон к аресту Гюлена и его экстрадиции в Турцию.

Отношения Анкары с Европейским союзом и вовсе развалились к радости последнего, десятилетиями мурыжившего Турцию со вступлением в ЕС, и теперь, имея в виду хотя бы тяжелую ситуацию с правами человека в этой стране, получившего полное основание вообще закрыть соответствующую тему.

С Россией после недавнего раздрая в отношениях, а затем их стремительного потепления, чуть ли не до любовного, пока не все до конца прояснено. Да и вряд ли может проясниться до отметки полного доверия: мешают тут и сирийский вопрос, и слишком высокие амбиции Турции доминировать везде, даже там, куда у нее не дотягиваются руки. Сплошные вопросительные знаки мельтешат в отношениях с Ираном и Египтом.

А вот с соседней Грузией и Азербайджаном у Турции нет никаких проблем — во всяком случае, так утверждают власти трех стран», указывает российский обозреватель.

С тем, что несмотря на прошлогоднюю нормализацию отношений, противоречия между Россией и Турцией все еще остаются, согласен и аналитик информационно-аналитическое агентства «Внешнеполитическая экспертиза» Георгий Тадтаев. В беседе с haqqin.az он отметил, что позиции сторон по Сирии остаются «балластом», мешающим перейти к безоговорочному партнерству.

При этом, как отмечает эксперт, в условиях противоречий между Вашингтоном и Анкарой, власти Турции вновь хотят указать США на возможность альтернативы – сотрудничество с Россией. Отсюда, видимо, и информация о возможности покупки Турцией российского вооружения, в частности, зенитно-ракетного комплекса С-400.

При этом Тадтаев считает, что к сожалению, возможность реального политического союза по линии Москва – Анкара – Баку, остается туманной. «Ряд принципиальных противоречий Турции и России делают невозможным в ближайшее время формирование подобного блока. Однако все будет зависеть от внутренней ситуации в Турции. Президент Эрдоган очевидно придерживается пути на восстановление независимости страны от Запада. В случае, если Турция и НАТО не найдут новых точек совпадения интересов, то союз с Россией для Турции станет серьезной альтернативой. В этих условиях может быть изменен и подход России к сотрудничеству с Азербайджаном. Россия остро нуждается в новых стратегических союзниках…», - подчеркнул аналитик.

Что же касается Армении, то как считает эксперт, Ереван не имеет принципиальной возможности пойти против позиции России. «Учитывая невыгодное геополитическое положение страны, Армения вынуждена мириться с подобными российскими действиями ради поддержки со стороны Москвы».

Так что, какие бы неприятные для Армении альянсы не складывались в регионе, Ереван ничего изменить не в состоянии.