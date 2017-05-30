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Генсек ООН поздравил Ильхама Алиева

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

"Рад передать правительству и народу Азербайджана самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Мы живем в период больших ожиданий и одновременно глубоких угроз. Я начал этот год с обращения, призывающего к миру во всем мире. Все, чего мы хотим добиться как человеческая семья, – достоинство и справедливость, развитие и благополучие зависят от мира. Эти ценности отражены в Уставе Организации Объединенных Наций и связывают нас друг с другом.

Я поддерживаю Вашу страну, наряду с этим заявляю, что многогранность ООН на фоне постепенно растущих в мире разногласий усиливает нашу общую работу и подтверждает, что мы обладаем общечеловеческими ценностями.

В то время, как Вы отмечаете этот знаменательный праздник, я полагаюсь на активное участие и вклад Вашей страны в построении более сильной Организации Объединенных Наций, ее помощь в деле обеспечения общими усилиями мира, прогресса и прав человека для каждого.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

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