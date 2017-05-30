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Замир Каражанов об армянских спецслужбах и паршивой овце Мартиросяне

Автор: Записал Рауф Керимли 

Миротворческая «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» оказалась в сложной ситуации после того, как выяснилось, что армянские спецслужбы завербовали своего агента с тем, чтобы подорвать инициативу изнутри.

Известный казахстанский политолог Замир Каражанов, поддержавший в начале года идею «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», был огорчен, узнав о том, что среди участников инициативы оказался предатель. «Однако паршивая овца не должна портить стадо, процесс надо продолжать. Ситуация сложная и потому я действительно не исключаю, что могло произойти предательство. Конечно же, о доверии говорить сейчас сложно, особенно после того, что произошло. Но не стоит опускать руки», - заявил Каражанов в беседе c haqqin.az.

По его словам, карабахский конфликт продолжается свыше 25 лет, и эта миротворческая инициатива, отражающая позиции части населения Азербайджана и Армении, могла бы сформировать общественный консенсус чтобы заложить фундамент для новой стабильности и безопасности вашего региона. «Я надеюсь, что несмотря на произошедшее, платформа продолжит свою работу», - отметил Каражанов.

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