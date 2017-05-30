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Премьер Сербии Вучич подал в отставку

 

Избранный президент Сербии Александр Вучич подал в Скупщину (парламент) заявление об отставке с поста председателя правительства, передает РИА Новости со ссылкой на кабинет министров страны.

Александр Вучич, согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, прошедших второго апреля, получил поддержку 55,08 процентов проголосовавших граждан Сербии. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича по закону истекает 31 мая. В среду в 12.00 по местному времени назначена церемония принесения присяги и инаугурации нового главы государства.

"Подаю в отставку с поста главы правительства Республики Сербия в связи с вступлением на пост президента республики после выборов, на которых я избран президентом Сербии второго апреля", — цитирует пресс-служба правительства заявление Вучича.

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