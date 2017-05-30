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Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока» эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде, Москва 

«Я как человек, родившийся в СССР, всегда считал Азербайджан родной и близкой территорией, и даже после обретения республикой независимости, Россия чем могла помогала Азербайджану», - не сомневается председатель совета Союза нефтегазопромышленников России, бывший министр топлива и энергетики этой страны Юрий Шафраник.

Бывший государственный деятель, а ныне нефтяной магнат убежден, что непреодолимых проблем не существует.

«Мы всегда с Азербайджаном решали проблемы на основе дружбы и братства. Правда, и тогда, и сейчас есть в России чиновники, которые смотрят на отношения с бывшими советскими республиками свысока, но я считаю такой подход неправильным. Всё! СССР уже нет, нельзя смотреть на Азербайджан свысока! Надо выстраивать со всеми равноправные и партнерские отношения», - сказал он haqqin.az.

В то же время он считает нынешние отношения Азербайджана и России действительно равноправными и добрососедскими. «Лидеры двух государств выстроили такие добрые отношения, что их можно назвать образцовыми. Я давно в Баку не бывал, но уверен, что ваш президент достойно продолжает дело своего великого отца.

Отношения между нашими странами очень важны для этого беспокойного региона. Последний раз был в Баку лет 10 назад и своими глазами видел то развитие, которого вы достигли. Ну, а сейчас Баку наверняка стал еще лучше. Вообще же азербайджанская столица с советских времен была образцовым городом, и руководители республики делали многое для ее благоустройства», - отметил Ю.Шафраник.

Как экономист-промышленник он, однако, уверен, что и Азербайджану, и России пора избавляться от нефтяной зависимости, что является далеко не простой задачей.

«И нам, и вам эту задачу очень трудно решать. Азербайджан к концу 80-х - началу 90-х годов прошлого века поставлял на союзный рынок огромный объем продукции нефтяного машиностроения. Но потом стал разрастаться этот карабахский конфликт, и Азербайджану было уже не до этого. Объем промышленного производства стал снижаться. В то же время другие республики начали создавать свои предприятия. Но и сейчас Азербайджан имеет колоссальный потенциал.

Чем, спрашивается, Азербайджан хуже Сингапура? А эта страна осуществляет 10% мирового производства нефтегазохимической промышленности. Китай смог за 20 лет стать одной из крупных экономических держав. Понимаю, вы сейчас скажете, что у вас война, но как меня учили мои учителя - не объясняй. Раз война - так надо ее прекращать. Вам нужно просто развиваться, и я уверен, что Азербайджан, имея такой громадный потенциал, сможет быстро переориентировать свою экономику на ненефтяную сферу», - предвидит Ю.Шафраник.

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