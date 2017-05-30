Подписаться на уведомления
 

Путин: Асад не применял химическое оружие

 

Доказательств применения химического оружия правительством Сирии не существует, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Figaro по итогам своего визита во Францию.

"После того, как это произошло, это событие, связанное с химическим оружием, мы тут же предложили нашим американским партнерам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химическое оружие", — сказал Путин, пояснив, что современные средства контроля точно зафиксировали бы следы применения химоружия.

Он отметил, что "все отказались проводить эту проверку", так же как и проверку места, по которому якобы был нанесен удар с применением химических боеприпасов.

"На мой взгляд это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению — это просто провокация. Асад этого оружия не применял", — сказал Путин.

844 просмотров


Старости
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.8939 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Беженец пытался сжечь себя в приемной прокуратуры Заявление Генпрокуратуры
Германия заявила о трудностях в отношениях с США
В протестах в Венесуэле погибли 70 человек
США продолжают вооружать курдов
Дугин появился в Кишиневе, встретился с президентом, МИД выдворяет 5 дипломатов haqqin.az из Кишинева
Ильхам Алиев за рулем прокатился по Советской фото
Жителя Швейцарии оштрафовали за «неправильный» лайк
Путин: Асад не применял химическое оружие
Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока» эксклюзив
Премьер Сербии Вучич подал в отставку
Замир Каражанов об армянских спецслужбах и паршивой овце Мартиросяне
Генсек ООН поздравил Ильхама Алиева
В Армении обеспокоены военными союзами с участием Азербайджана
Саудовский министр на приеме у Ильхама Алиева
Умер самый плодовитый индийский режиссер
Украинский министр подает в суд на Саакашвили
Глава МИД Кипра назвал Карабах исторической территорией армян
Задержана оппозиционерка Севиндж Вагифгызы
Вучич: Сербия не собирается вступать в НАТО
Премьера Черногории разыграли от имени Порошенко видео
В Баку ограбили офис компании
В Грузии задержали еще двух азербайджанских оппозиционеров
Грабар-Китарович пригласила Ильхама Алиева в Хорватию
Ариф Рагимов: «Ежегодно будем тратить на «Формулу-1» 15 миллионов долларов»
Грузия заменяет советские пулеметы американскими
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться