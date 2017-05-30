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Германия заявила о трудностях в отношениях с США

 

Глава МИД ФРГ Загмар Габриэль заявил, что в отношениях Германии и США наблюдается тяжелое положение. Однако он отметил, что стороны не будут преодолевать трудности с помощью социальной сети Twitter, намекнув на пристрастие американского лидера Дональда Трампа к соцсетям.

«Это становится банальностью. Считаю несоизмеримым, чтобы мы сейчас отвечали в… Twitter», — сказал глава МИД на пресс-конференции в Берлине, его цитирует Reuters.

Так он прокомментировал последнее заявление Трампа о плохом состоянии отношений Германии и США, которое он по обыкновению опубликовал в своем Twitter.

При этом Габриэль выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут налажены.

Ранее Трамп в очередной раз высказал недовольство экономическими отношениями с Германией, заявив, что Берлин платит недостаточную сумму в общий бюджет НАТО, что абсолютно невыгодно для США.

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