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Тяжелое ДТП в Агдаше

 

В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, авария произошла на крутом повороте между селами Гароглан и Абад.

Водитель следовавшего в направлении Леки-Гароглан автомобиля марки "ВАЗ-2103" с государственным регистрационным номером 61 BA 801 потерял управление на крутом повороте между селами Гароглан и Абад и скатился в кювет.

В результате ДТП водитель и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что водитель ехал в направлении Зардаба и в машине находились жители указанного района.

По факту в отделении полиции Агдашского района ведется расследование.

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