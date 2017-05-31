Цели и задачи Еревана совершенно противоположные, они не соответствуют принципам мира и согласия, которые были продекларированы при создании «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном». Об этом заявил haqqin.az грузинский политолог Сосо Цинцадзе, комментируя саморазоблачение Ваана Мартиросяна, завербованного в Украине армянскими спецслужбами.

По его мнению, достижение стабильного мира в регионе Южного Кавказа возможно только при условии восстановления территориальной целостности Грузии и Азербайджана. «И это важнейшее условие никак не приемлют Ереван, Сухуми, Цхинвали и, по всей видимости, Москва. Что касается Армении, то эта страна не скрывает, что в Нагорном Карабахе стоят ее оккупационные войска. В данном случае бакинская платформа мира или какая-то еще миротворческая площадка, где предметом обсуждений может быть восстановление территориальной целостности Азербайджана, может вызвать только раздражение со стороны Еревана», - отметил эксперт.

Политолог скептически оценил роль международных организаций и посредников в достижении мира на переговорах по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе.

«Эти переговоры являются источником заработков для престарелых европейских чиновников. Задействованным в переговорах по замороженным конфликтам дипломатам светит выход на пенсию. Поэтому, они будут тянуть говорильню до бесконечности», - отметил собеседник.

«В любом случае, Азербайджан и Грузия, развивая свою экономику и в целом государство вернут свои захваченные земли. Просто надо дождаться геополитических, геостратегических изменений в регионе и мире», - сказал он.