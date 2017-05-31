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Инвесторы избавляются от российских акций

 

На фоне геополитической напряженности, падения цен на нефть и отказа крупных госкорпораций от выплаты повышенных дивидендов зарубежные инвесторы ускорили распродажу российских акций 

По итогам мая крупнейший инвестирующий в РФ биржевой фонд — американский VanEck Vectors Russia ETF — зафиксировал отток клиентских средств на сумму $81 млн. Месяцем ранее из фонда вывели $75,6 млн, а с начала года $228 млн.

Таким образом, после избрания президентом США Дональда Трампа российский рынок покинули более половины всех вложений фонда, осуществленных в ноябре и декабре

Из фонда VanEck Vectors Russia Small-Cap, покупающего компании малой и средней капитализации, ушло $6,1 млн в мае и $31,2 млн с начала года.

Фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, покупающий российские акции с тройным плечом, лишился $2,46 млн в мае и $6 млн за 5 месяцев.

Бегство зарубежных инвесторов, которые активно ставили на рост рынка РФ в конце прошлого года, продолжается практически без остановок с конца января. За это время индекс ММВБ упал на 14,5%, откатившись к отметкам июля прошлого года, а суммарная стоимость входящих в него компаний сократилась на 1,4 трлн рублей.

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