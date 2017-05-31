Российский президент Владимир Путин совершил стремительный - он продолжался всего один день - визит во Францию. Визит этот не был анонсирован заранее, о нем узнали всего пару недель назад и поэтому он всем был особенно интересен.

Поводом для визита стало открытие в Версале, резиденции французских королей, выставки, посвященной Петру Первому. Русский царь посетил Францию ровно 300 лет назад, этому юбилею и была посвящена выставка. Казалось, что дух Петра витал под сводами Версаля и во время встречи Путина и французского президента Эммануэля Макрона. О Петре упомянул во время своей конференции и сам хозяин встречи.

«Петр I удивил мир, он приехал во Францию за новыми технологиями, встречался здесь с учеными и вернулся в Россию с новыми идеями и даже эскизами. Он хотел быть ближе к Европе», - сказал президент Франции, добавив, что диалог между Францией и Россией не прерывался все это время.

Первый на приеме у Макрона

Российские СМИ подали этот визит президента Путина во Францию как "настоящий прорыв" в российско-французских отношениях. До прорыва еще далеко, хотя, конечно показательно: президент РФ стал первым иностранным лидером, которого принял Макрон после своей инаугурации.

С предыдущим хозяином Елисейского дворца у Путина в последние годы дружба не получалась, хотя на первых порах Франсуа Олланд и пытался стать посредником между Россией и Западом по украинскому кризису. Но потом все рассыпалось. Олланд занял довольно непримиримую позицию по вопросу антироссийских санкций. В октябре 2016 на берегу Сены состоялось торжественное открытие роскошного Русского духовно-культурного центра. На церемонии предусматривалось участие Путина, но в последний момент он эту поездку отменил: судя по всему, Кремль не получил сигнала о готовности Олланда встретиться с гостем.

Последней каплей, переполнившей чашу взаимного раздражения стал отказ Парижа от продажи России двух десантных кораблей "Мистраль". До этого Олланд долго колебался, отказ от контракта грозил французской казне потерей сотен миллионов долларов, но потом все- таки решил прервать контракт. В Москве решили, что он поступил так под давлением ненавидимого в российском руководстве Барака Обамы.

Как бы то ни было, стало ясно, что с Олландом каши не сваришь и все контакты с ними были заморожены. Сейчас все обстоит иначе. Макрон официально пригласил Путина во время их разговора по телефону, который состоялся 18 мая. И Путин собрался в путь. Во Франции он не был с ноября 2015 года, но и тогда то был не официальный визит - российский президент участвовал в международной конференции по изменению климата на планете.

"На основе прагматизма" и все!

Путин и Макрон беседовали три часа и, похоже, встречей остались довольны. И в Москве и в Париже эксперты говорят, что они готовы начать улучшать отношения между двумя странами на основе прагматизма, хотя и остерегаются использовать термин "перезагрузка", который не оправдал себя с Америкой.

Главными темами переговоров, как и предполагалось, были Сирия. Украина и торгово-экономические отношения, но ничего нового не сказали ни хозяин встречи, ни его гость. По Сирии в целом позиции оказались схожими. Для двух стран главной целью была и остается борьба с "Исламским государством". Сирийский кризис следует разрешать политическим путем, заявили они, при этом нельзя допустить, чтобы развалилась государственность в этой стране. Макрон также указал, что "красной линией" будет использование сирийским правительством химического оружия. Если это произойдет, ответ Франции будет предельно жестким.

Комментируя обсуждение Украины Макрон на совместной пресс-конференции отметил, "на переговорах были достигнуты важные подвижки". Насколько они важны, покажет время, пока речь идет исключительно о словесных призывах усилить "Нормандский формат", но никаких свежих идей по предотвращению противостояния между Киевом и Донбассом предложено не было.

Новым, пожалуй, было обсуждение на встрече таких локальных и безусловно нелюбимых Путиным тем, как, например положение геев в Чечне. Этот вопрос в последнее время вошел в число приоритетных для европейских лидеров, что в определенном смысле ограничивает свободу действий чеченского лидера Рамзана Кадырова и не только по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, но и более широкому спектру вопрос.

В Версале начинают не с нуля

Однако если в политическом плане отношения между Москвой и Парижем при Франсуа Олланде были прискорбными, то в торгово-экономической сфере все обстояло совсем даже неплохо. Например объем российско-французской торговли в 2016 году составил 13.3 миллиардов долларов, что было на 14 процентов больше, чем в году предыдущем -цифра эта фигурировала на совместной пресс-конференции Путина и Макрона в Версале.

Франция инвестировала в Россию в 2016 году 13 миллиардов долларов и Макрон тем или иным боком был причастен к расширению этих инвестиций, поскольку он являлся председателем Российско-французского совета по экономическим связям. А Путин со своей стороны сообщил, что на его родине работают 500 французских компаний, и ни одна из них не убежала после начала санкций.

Французская Total совместно с российскими компаниями строит завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Госкомиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии пытается найти с «Росатомом» взаимовыгодные проекты в сфере альтернативной энергетики. На космодроме Куру во Французской Гвиане при поддержке «Роскосмоса» было совершено 11 пусков ракет в рамках совместной программы освоения космоса «Союз-СТ». Этот список можно было бы продолжить.

То есть, как шутили оба президента, у двух стран перспектив сотрудничества еще на 300 лет. А Владимира Путина, проводя исторические параллели, некоторые французские СМИ даже назвали "русским царем".

Симонян опять подпортила игру

Ложкой дегтя в бочке меда встречи стала лишь резкая критика Макроном российского телеканала RT и "Радио Sputnik". «Sputnik и RT были органами влияния, они распространяли ложь как обо мне лично, так и о проводимой мною кампании, -защищал Макрон в ходе пресс-конференции позицию своего штаба. - Именно поэтому я принял решение, чтобы их представителям не предоставлялся доступ в мой предвыборный штаб». Назвав RT, главным редактором которого является небезызвестная М. Симонян и Sputnik «органами лживой пропаганды», президент Франции заявил, что «не намерен уступать» ни в чем этим СМИ.

В Кремле, разумеется, с такой оценкой своего пропагандистского детища не согласились. Решили, что этот пассаж был необходимым реверансом Макрона в сторону европейских союзников, чтобы те не решили, что Путин его "купил" с потрохами.

Путин никого не оттолкнет

Россия, безусловно, сейчас использует настороженное отношение большинства европейцев к американскому президенту Дональду Трампа. Кстати, отношение кремлевских СМИ к хозяину Белого Дома в последние недели изменилось на 180 градусов. Еще недавно Трамп был любимчиком Путина и его людей. Его без устали хвалили по время избирательной кампании и какое-то время после нее, несмотря на всевозможные словесные импровизации кандидата, а потом и президента.

Сейчас Трамп с экрана российского телевизора представляют человеком не уравновешенным, не слишком придержавшимся приличий, принятых в общении между лидерами. Картинка того, как он отталкивает премьера Черногории на саммите НАТО в Брюсселе множество раз обошла российские СМИ. Также как и скучающее лицо Трампа по время обсуждений ключевых вопросов современности на саммите "Большой семерки".

Разногласий у лидеров G7, комментирует встречу агентство источники Reuters, не было ни по Сирии, ни по КНДР, ни по большинству социально-экономических вопросов. Тем не менее по одной из важных тем - глобальному потеплению участники саммита так и не пришли к соглашению, а Трамп вновь объявил об угрозе выйти из Парижского соглашения по климату. Американский президент прежде называл изменение климата «выдумкой», остальные лидеры надеялись на саммите G7 переубедить его, но им этого сделать не удалось.

Для России конечно главная проблема связанная с Трампом заключается не в климатической договоренности, которую США могут оборвать, а в том, что нынешний хозяин Белого дома может ужесточить и законсервировать на долгое время санкции против России прежде всего, чтобы ни у кого в США не было сомнений - он Путину совсем не друг.

И по этой причине в Москве обращают внимание на слова Меркель о том, что Европа больше не может "полностью зависеть" от США и Великобритании после "брексита" и избрания Дональда Трампа президентом. По словам Меркель, она хочет дружественных отношений с обеими странами, а также и с Россией, но, по ее мнению, Европа теперь должна сама бороться за свое будущее.

К этому европейцев призывает и Владимир Путин. Он намерен теперь выстраивать отношения индивидуально с каждый из европейских лидеров, также не слишком оборачиваясь на американцев. Важный шаг на этом пути Владимир уже сделал, пройдя по стопам Петра.