Несколько месяцев назад в одной из европейских столиц в беседе с американскими дипломатами в формате «без галстуков», обсуждая сложившийся на постсоветском пространстве статус-кво в свете рухнувшей стратегии американского неолиберализма, вознамерившегося остановить крылатую Россию с помощью натянутого тугого оранжевого пояса цветных революций, в пылу искренности я без обиняков Ильхам Алиев подвел резюме: «Так согласитесь же, что Азербайджан в сравнении со всеми странами эсенговья – самая независимая страна, не подверженная внешнему влиянию?!» Американцы одобрительно кивнули.

Суверенность государства – незыблемое достояние Третьей Республики. Это главное достижение президента Ильхама Алиева, завоеванное с помощью искусной внешней политики и тонкой дипломатии в одном из самых высокорисковых геополитических регионов мира. В канун 99-летия Первой Республики в своей речи И.Алиев остановил свое внимание именно на этом главном достижении своей политической эпохи. Вместе с этим он откровенно выразил свою крайнюю обеспокоенность политическим пожаром, который то приближается, то отдаляется от наших границ.

Мир рассудил: стабильность важнее демократии. После развала как минимум трех государств - на останках Ирака, Ливии, Сирии, разодранных борьбой за установление народной власти, которая так и не сумела воспользоваться своим суверенным правом осуществления управления в традиционалистском обществе, призванные к власти западные неоконсерваторы отказались от концепции всемирной геополитической революции. В традиционалистском обществе с исламскими ценностями попытка насаждения народной власти завершилась приходом к власти головорезов ИГИЛ. Лучшей альтернативой ИГИЛ признана более цивильная Джебхат ан-Нусра, призывающая народы, едва наученные носить костюмы и завязывать галстуки, вернуться к правилам хорошего тона седьмого века.

Загнанным в тупик истории приходится выбирать между ИГИЛ и ан-Нусрой. Борьба за демократию не оставила народам разваленных государств другого выбора – геополитическая неолиберальная революция трансформировалась во всеарабскую исламистскую революцию. Насеровский социализм, баасизм, полувековые светские завоевания арабских народов, перескочивших из средневековой Сахары к западной модели общественного развития, словом, весь этот выстроенный десятилетиями политический ландшафт снова превратили в пустыню бедуинов раннего феодализма.

Большевики выкорчевали на корню религиозную философию, убив в сердцах наивную метафизическую веру. За исключением центральноазиатских стран, где все еще свежа в памяти парадигма басмачества, появление мрачных средневековых вооруженных современным Калашниковым безголовых всадников – картина эпатажная и немыслимая. Но в наших странах насаждение демократии выливается в политическое сумасбродство с элементами криминальной вседозволенности.

В наших странах демократия воспринимается как анархическая вседозволенность и право на силу. Демократия в нашем восприятии, это когда вооруженный своим правом на абсолютную свободу гражданин объявляет войну государству. Априори гражданин сильнее государства. Это ведет на первом этапе к ослаблению государственных институтов, а затем к полному параличу аппарата управления, и наконец, к распаду государства.

Власть сосредотачивается в руках политического криминалитета. Кстати говоря, политический криминал – этот новояз - явление сугубо характерное для совка. У кого больше броневиков и автоматов, у того больше права на власть.

Власть в нашем восприятии – это личная ценность. Далеко за примерами идти не будем, и обратим свой взор на ситуацию в постреволюционной Украине, в которой царит политический криминал, личная власть и абсолютная свобода гражданина, который считает себя сильнее государства. К чему приводит этот государственный порядок? К перманентной нестабильности и вялотекущему политическому хаосу.

Безусловно, не каждый азербайджанец найдет теоретическое подтверждение тому, почему стабильность важнее демократии. Но на интуитивном уровне почти каждый второй азербайджанец все понимает и не верит в возможность победы народной власти. Проблема вовсе не в том, что эта борьба потребует крови жертв, к чему общество не готово. Просто люди не хотят менять стабильность на неопределенность. Либерализм отождествляется с неопределенностью. Как на примере соседних и далеких, но ментально близких арабских стран, так и на примере собственной поучительной истории однажды победившего эльчибеизма.

Гарантом стабильности и уверенности в завтрашнем дне является пока еще хрупкая, возможно несовершенная, но допустимо надежная система политической преемственности. Это новая форма социального договора, скрепленного между обществом и государством. А государство в общественном сознании – это институт президентской власти. В Азербайджане действует устойчивая модель: государство – это и есть власть.

Что является альтернативой этой форме правления и сложившейся формации? Али Керимли и окружающий его неолиберальный огрызок. Этот огрызок в виде порочной Гаджибейли, распутной революционной девки Рустамханлы, либо жалкого профессора оппортуниста Гасанлы безобразен не только по своей форме, но и по содержанию. И вопрос не только в том, что государство-власть росчерком пера упразднила все инструментарии оппозиции и всячески способствовала маргинализации так называемых западников (на самом деле эта безыдейная горстка напрочь лишена ценностных ориентиров).

Этот институт мог бы выжить. Но в одном случае – если бы второй участник социального договора – общество поддержало бы институт оппозиции. Но общество не хочет и не жаждет альтернативы выстроенной Ильхамом Алиевым модели, ибо выбирает стабильность и опасается неопределенности. Получается, страна оказалась разделенной на три условных актора – государство, общество и неолиберальный огрызок.

Государство и общество отвернулись от маргинального придатка. Но ему нужна точка опоры. Где же ее найти?! Конечно, только лишь за пределами страны. Вот и произошло логическое и закономерное смещение оппозиционного центра за пределы страны. Источник нестабильности – вне страны. Об этом часто повторяет президент.

Недавно этот источник был смещен в Грузию. Завтра он может переместиться в другую сопредельную страну.

В течение нескольких дней власть покончила с оппозиционным подпольем в Грузии: арестованы главные фигуранты, официальный Тбилиси выдворил и оставшуюся часть оппозиционеров. Неужели этот источник представлял такую опасность для статус-кво в стране? – вопрошают многие в соцсетях. Антиазербайджанское подполье в Грузии не представляло реальной опасности, но потенциальная опасность все же была. Почему? Потому, что оппозиция переместила все свои инструментарии организационно-политической и финансовой работы в соседнюю Грузию. К примеру, я долго не мог понять – какую же функцию выполняет косноязычная, невзрачная, олигофренка Гезал Байрамлы в окружении Керимли?! Что она привносила в общую копилку? Оказывается, деньги. Заместитель вождя за два года совершила свыше 40 поездок в Грузию. Тащила деньги, исполняя роль обычного посыльного. На что шли деньги? На митинги, листовки, оргработу – одним словом, на подрыв стабильности. Или Фарман Джейранов, превративший свою клинику в источник финансирования этой же оппозиции.

Что должна была предпринять власть? Власть была обязана подавить подпольный центр и дезавуировать потенциальную вероятность изменения политического статус-кво. Власть не имеет права на ошибку. Общество вверило ей свою судьбу. Они вели страну к неопределенности. И народ выбирает стабильность и преемственность прочной суверенной Третьей Республики вопреки неопределенности завтрашнего дня…