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Взрыв в Кабуле возле посольства Германии: десятки убитых и раненых

 

В результате взрыва в Кабуле десятки человек погибли, не менее 50 ранены, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана Наджиба Дэниша.

По данным кабульской полиции, у здания посольства Германии было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле.

"Была подорвана автомашина с взрывчаткой у посольства Германии, но рядом размещены также несколько других важных объектов и офисов. Трудно сказать, что явилось конкретной целью взрыва", - сообщил журналистам представитель полиции Башир Муджахид.

По сообщениям AP, от взрыва пострадали более 30 автомобилей, ущерб причинен зданиям в радиусе примерно одного километра от места взрыва.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако наблюдатели считают, что он стал одним из проявлений традиционного "весеннего наступления" движения "Талибан".

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