Армяне применили крупнокалиберные минометы

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 120 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 82- и 120-миллиметровые минометы (50 и 15 снарядов соответственно), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.