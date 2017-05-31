Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев: «Азербайджан – единственный новый источник поставок газа в Европу» обновлено

Автор: Отдел информации 

«Азербайджан для Европы является единственным новым источником поставок газа. Для этого в настоящее время реализуется проект Южный газовый коридор, стоимость которого оценивается в $40 млрд», - заявил президент Ильхам Алиев на открытии в Баку международной выставки Caspian&Gas 2017, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Президент отметил, что одним из основных компонентов проекта ЮГК является Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз, работы по которому выполнены на 93%.

«Проект ЮГК также позволит реализовать и другие проекты. В частности, разработку месторождения Абшерон, запасы которого оцениваются в 350 млрд кубометров газа и добыча с которого начнется в ближайшие несколько лет. В целом, мы планируем увеличить поставки энергоресурсов на внешние рынки», - добавил он.

«Уверен, что проекты в нефтегазовой отрасли будут приносить экономическую выгоду Азербайджану. И будет увеличиваться наше влияние на международной арене. Самое главное –чтобы наш народ жил лучше. Поэтому мы направляем доходы от нефти на развитие ненефтянных отраслей. За последние 4 месяца наш экспорт увеличился на 41%, в том числе, ненефтяной – на 22%, а сельскохозяйственный экспорт –   на 44%. Азербайджан и впредь будет развиваться разнонаправленно», - подчеркнул глава государства. 

*   *   *

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева сегодня принимают участие в открытии ХХIV международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017», а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии, сообщает официальный сайт главы государства.

859 просмотров


Старости
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°
3 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.8939 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Пропали правозащитники, проверявшие фабрику Иванки Трамп
Нефть продолжает дешеветь
АГУНП и ЗАО AzerGold начали сотрудничество по научно-техническому развитию
Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ из Средиземного моря
Гусейнова ужалила змея
Ильхам Алиев: «Азербайджан – единственный новый источник поставок газа в Европу» обновлено
Армяне применили крупнокалиберные минометы
Взрыв в Кабуле возле посольства Германии: десятки убитых и раненых
И власть и народ выбирают стабильность наша передовица
США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
Путин призвал на помощь Петра I итоги с haqqin.az
Инвесторы избавляются от российских акций
Почему Саргсян не хочет мира с Азербайджаном? Эксперт о провокациях армянских спецслужб
Тяжелое ДТП в Агдаше
Беженец пытался сжечь себя в приемной прокуратуры Заявление Генпрокуратуры
Германия заявила о трудностях в отношениях с США
В протестах в Венесуэле погибли 70 человек
США продолжают вооружать курдов
Дугин появился в Кишиневе, встретился с президентом, МИД выдворяет 5 дипломатов haqqin.az из Кишинева
Ильхам Алиев за рулем прокатился по Советской фото
Жителя Швейцарии оштрафовали за «неправильный» лайк
Путин: Асад не применял химическое оружие
Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока» эксклюзив
Премьер Сербии Вучич подал в отставку
Замир Каражанов об армянских спецслужбах и паршивой овце Мартиросяне
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться