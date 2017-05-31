«Азербайджан для Европы является единственным новым источником поставок газа. Для этого в настоящее время реализуется проект Южный газовый коридор, стоимость которого оценивается в $40 млрд», - заявил президент Ильхам Алиев на открытии в Баку международной выставки Caspian&Gas 2017, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Президент отметил, что одним из основных компонентов проекта ЮГК является Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз, работы по которому выполнены на 93%.

«Проект ЮГК также позволит реализовать и другие проекты. В частности, разработку месторождения Абшерон, запасы которого оцениваются в 350 млрд кубометров газа и добыча с которого начнется в ближайшие несколько лет. В целом, мы планируем увеличить поставки энергоресурсов на внешние рынки», - добавил он.

«Уверен, что проекты в нефтегазовой отрасли будут приносить экономическую выгоду Азербайджану. И будет увеличиваться наше влияние на международной арене. Самое главное –чтобы наш народ жил лучше. Поэтому мы направляем доходы от нефти на развитие ненефтянных отраслей. За последние 4 месяца наш экспорт увеличился на 41%, в том числе, ненефтяной – на 22%, а сельскохозяйственный экспорт – на 44%. Азербайджан и впредь будет развиваться разнонаправленно», - подчеркнул глава государства.

* * *

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева сегодня принимают участие в открытии ХХIV международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017», а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии, сообщает официальный сайт главы государства.