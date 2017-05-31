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Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ из Средиземного моря

 

Российский фрегат и подводная лодка в среду из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по террористам группировки "Исламское государство" в районе Пальмиры, сообщили в Минобороны России, передает Интерфакс.

"Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Все цели поражены", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Пуски четырех крылатых ракет "Калибр" были осуществлены из восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России. В Минобороны РФ заявили, что подводная лодка выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

"Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения. Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа", - сказали в военном ведомстве РФ.

"Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия", - добавили в военном ведомстве.

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