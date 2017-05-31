АГУНП и ЗАО AzerGold начали сотрудничество по научно-техническому развитию

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности и ЗАО AzerGold подписали меморандум о сотрудничестве. Целью сотрудничества является поддержка образования и научно-технического развития, внесение вклада в формирование кадрового потенциала в геологической и горноруднодобывающей сфере.

Соглашение предполагает обмен опытом сторон по таким направлениям, как оценка условий горнорудного производства цветных металлов, проведению исследований, осуществлению инновативных проектов и программ развития в данной сфере.

В рамках соглашения, ЗАО AzerGold воспользуется преимуществами научно-технического потенциала АГУНП, команда Университета окажет поддержку в решении потенциальных проблем, которые могут возникнуть в процессе производства ЗАО “AzerGold”. Планируется организация специальных курсов по повышению квалификации в АГУНП для сотрудников ЗАО AzerGold. По запросу ЗАО, Университет займется подготовкой специализированного кадрового потенциала с целью обеспечения будущих нужд ЗАО в кадровой сфере, часть выпускников будут обеспечены работой в ЗАО AzerGold.

Педагогический и студенческие коллективы АГУНП, в свою очередь, воспользуются возможностями, предлагаемыми производственной базой ЗАО AzerGold, будут созданы все условия для проведения исследований и осуществления научных работ на производственных зонах.

ЗАО AzerGold основано Указом президента Ильхама Алиева 11 февраля 2015-го года. ЗАО занимается изучением, разведкой, разработкой и управлением месторождений цветных металлов, внедрением новых технологий в данной области, модернизацией материально-технической базы и ее эффективным использованием, а также осуществлением ряда других мер, способствующих развитию данной сферы в стране.