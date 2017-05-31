Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов сегодня продолжают снижаться.

Инвесторы опасаются, что предпринимаемые ОПЕК меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке, сообщает Dow Jones.

Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру среды подешевели на $0,21 (0,41%) - до $51,63 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена опустилась на $0,45 (0,86%), завершив торги на уровне $51,84 за баррель.

Котировки на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду снизились на $0,29 (0,58%) - до $49,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,14 (0,28%) и закончила день на уровне $49,66 за баррель.