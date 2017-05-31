Минобороны Азербайджана предупредило Армению

Начиная с ночи 30 мая до утра 31 мая подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в том числе 82- и 120-миллиметровые минометы, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, а также ряд населенных пунктов на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов, говорится в специальном заявлении Минобороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава Вооруженных сил и гражданского населения нет.
В результате адекватных ответных действий передовых подразделений Вооруженных сил Азербайджана противник был подавлен.
Министерство обороны предупреждает, что если подобная провокация подразделений Вооруженных сил Армении еще раз повторится, то Вооруженные силы Азербайджана, применяя артиллерийские системы, способные поразить цели на более дальних расстояниях, будут обстреливать населенные пункты в глубине обороны противника.