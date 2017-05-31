Трамп: «США готовы сотрудничать с Азербайджаном»

«США готовы сотрудничать с Азербайджаном в реформировании судебной системы, развитии демократии», — говорится в приветствии Дональда Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и участникам международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017» в Баку, передает Интерфакс-Азербайджан.

Как отмечено в приветствии, Вашингтон является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что послужит обеспечению мира и стабильности в регионе.

Дональд Трамп подчеркнул, что США остаются привержены реализации проекта «Южный газовый коридор».

«Ценю роль Азербайджана в поддержании глобальной безопасности, а также усилия, направленные на диверсификацию экономики», — указал американский президент.