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Трамп: «США готовы сотрудничать с Азербайджаном»

 

«США готовы сотрудничать с Азербайджаном в реформировании судебной системы, развитии демократии»,  говорится в приветствии Дональда Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и участникам международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017» в Баку, передает Интерфакс-Азербайджан.

Как отмечено в приветствии, Вашингтон является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что послужит обеспечению мира и стабильности в регионе.

Дональд Трамп подчеркнул, что США остаются привержены реализации проекта «Южный газовый коридор».

«Ценю роль Азербайджана в поддержании глобальной безопасности, а также усилия, направленные на диверсификацию экономики»,  указал американский президент.

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