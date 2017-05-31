Сопредседатели Минской группы приедут в Баку

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) прибудут 19 июня в Баку, сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова продолжать субстантивные переговоры по урегулированию конфликта», — сказал Х.Гаджиев.
По его словам, абсурдные заявления министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, прозвучавшие на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ, еще раз демонстрируют, что политика Армении заключается в продлении основанного на оккупации статус-кво.